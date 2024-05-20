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16:39, 20 мая 2024Бывший СССР

Генерал ВСУ заявил о выходящей из-под контроля ситуации на Украине

Генерал ВСУ в отставке: ситуация на Украине выходит из-под контроля

Фото: Oleksandr Ratushniak / Reuters

Генерал Вооруженных сил Украины (ВСУ) в отставке Сергей Кривонос заявил, что ситуация на Украине выходит из-под контроля из-за провала обороны. Об этом он рассказал в эфире Youtube-канала «Прямой».

«Обратите внимание, как быстро убрали из интернета все видео посещения господином Зеленским Харьковской области и прекратились попытки убедить наше население, что там все хорошо. (…) Очень хотелось бы, чтобы кто-то понес ответственность, ведь дальше уже некуда, (…) ситуация выходит из-под контроля», — заявил военный.

По его заверению, строительство укреплений в Харьковской области лишь имитировалось, а работы по возведению обороны выполнялись гражданскими, которые присвоили себе большую часть выделенных денег. Украины, как сообщил Кривонос, скоро начнут задавать властям в Киеве неудобные вопросы и предпринимать активные действия.

Ранее Кривонос заявил, что президент Украины Владимир Зеленский создал идеальные условия для российских военных в Харькове. По мнению генерала, Российская армия спокойно преодолела территории, где якобы даже не было укрепленных позиций. Реалии таковы, что украинские власти ничего не делают для обеспечения безопасности страны, отметил Кривонос.

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      Валентин Карант
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