Зеленского обвинили в создании идеальных условий для россиян в Харькове

Генерал ВСУ Кривонос: Зеленский создал идеальные условия для россиян в Харькове

Владимир Зеленский создал идеальные условия для российских военных в Харькове. С таким обвинением выступил отставной украинский генерал Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Прямой».

«Зеленский вместе со своей свитой не так давно приезжал в Харьковскую область и рассказывал, как там все круто и просто идеально. Но идеально для кого? Как показал — идеально перфектно для россиян», — пожаловался он.

По мнению генерала, российская армия спокойно преодолела территории, где якобы даже не было укрепленных позиций. Реалии таковы, что украинские власти ничего не делают для обеспечения безопасности страны, отметил Кривонос.

Ранее Сергей Кривонос заявил, что ВС России могут начать наступление на Сумы и Харьков, последствием чего станет оттягивание украинской армии на север страны.

По мнению отставного генерала, на всех участках фронта для украинской армии ситуация очень сложная, ввиду превосходства России в количестве артиллерии и личного состава.