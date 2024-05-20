Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:22, 20 мая 2024Силовые структуры

Апелляционный суд признал законным приговор террористке Треповой

Апелляционный военный суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте

Фото: Сергей Петров / news.ru / Globallookpress.com

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты, а также апелляционное представление прокурора и оставил приговор без изменений.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала увеличить срок наказания Треповой до 28 лет. Сторона защиты просила о смягчении наказания.

25 января Трепову признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») Уголовного кодекса РФ. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Он не выжил после взрыва.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ ударили французскими ракетами по пригороду Луганска. Горит жилой дом

      Суд арестовал изнасиловавшего 15-летнюю россиянку на юге Москвы

      Внешность Кейт Мосс на фото папарацци описали фразой «снова принимает наркотики»

      В Китае зафиксировали рекордный отток капитала

      В России оценили ситуацию с ценами на автозапчасти

      В «Правом секторе» раскритиковали назначение командующего ВСУ

      Медведев заявил об узурпации власти на Украине Зеленским

      В российском парке обнаружили чемодан с раритетным оружием

      Лавров сообщил о вызванном заявлением Путина и Си Цзиньпина резонансе

      В Крыму женщина-«ждун» ВСУ прокричала «смерть москалям» и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше