Апелляционный суд признал законным приговор террористке Треповой

Апелляционный военный суд признал законным приговор Треповой по делу о теракте

Апелляционный военный суд признал законным приговор Дарье Треповой (внесена в список террористов и экстремистов), осужденной за теракт против военкора Владлена Татарского. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

Суд рассмотрел апелляционную жалобу защиты, а также апелляционное представление прокурора и оставил приговор без изменений.

Ранее сообщалось, что Генпрокуратура потребовала увеличить срок наказания Треповой до 28 лет. Сторона защиты просила о смягчении наказания.

25 января Трепову признали виновной по статьям 205 («Террористический акт»), 222.1 («Незаконный оборот взрывных устройств») и 327 («Использование заведомо поддельного документа с целью скрыть другое преступление») Уголовного кодекса РФ. Она получила максимальное для женщин в России наказание — 27 лет лишения свободы, хотя Уголовный кодекс предусматривает 25 лет.

Теракт в петербургском кафе произошел 2 апреля 2023 года. Трепова вручила начиненную взрывчаткой статуэтку военкору Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Он не выжил после взрыва.

