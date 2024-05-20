Беспилотник нашел источник тепла в районе поисков вертолета иранского президента

Anadolu: турецкий беспилотник обнаружил в районе поисков Раиси источник тепла

Турецкий беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Akinci нашел источник тепла в районе поисков вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси. Об этом сообщило агентство Anadolu на своей странице в соцсети X. Другие подробности пока не приводятся.

«БПЛА Akinci определил источник тепла, предположительно являющийся обломками вертолета, который перевозил президента Ирана Раиси, и передал его координаты иранским властям», — говорится в публикации.

Вертолет с Раиси упал днем 19 мая после его встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Он совершил жесткую посадку в провинции Восточный Азербайджан. Близкий к иранскому руководству источник заявил, что Раиси мог погибнуть при крушении, но точно подтвердить эти данные не смог.