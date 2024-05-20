Близкие Бритни Спирс обеспокоились ее состоянием

TMZ: близкие Бритни Спирс заявили о проблемах певицы с наркотиками

Близкие американской певицы Бритни Спирс обеспокоились ее состоянием. Об этом сообщает TMZ.

Источник процитировал людей из окружения Спирс, которые заявили о проблемах поп-звезды с наркотиками и алкоголем. Они утверждают, что певица не принимает назначенные ей лекарства, страдает перепадами настроения и вспышками ярости с причинением вреда окружающим. По мнению близких Спирс, также на нее плохо влияет бойфренд, осужденный преступник Пол Солиз.

Родные певицы признали, что отец Спирс больше не мог быть ее опекуном из-за личной неприязни. Однако они считают ошибкой полное прекращение опеки над звездой в 2021 году.

Ранее в СМИ появилась информация, что Спирс увезли из отеля после драки с Солизом. Звезда угрожала сотрудникам гостиницы и другим гостям, кричала и плакала. Очевидцы заметили порезы на ее теле и вызвали полицию и медиков.