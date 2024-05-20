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14:01, 20 мая 2024Путешествия

Боевики расправились с тремя иностранными туристами в Афганистане

Reuters: в Афганистане боевики расправились с тремя испанскими туристами

Фото: Ali Khara / Reuters

Вооруженные боевики напали на группу иностранных туристов в Афганистане. Об этом сообщило агентство Reuters.

Инцидент произошел 17 мая в центральной части провинции Бамиан. Злоумышленники расправились с тремя испанскими путешественниками и одним жителем Афганистана.

Представитель Министерства внутренних дел «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) Абдул Матин Кани заявил, что в результате нападения еще четыре иностранца и трое афганцев получили ранения. По его словам, четырех человек арестовали.

Причина произошедшего не уточняется. Как отмечает источник, это одна из самых серьезных атак на приезжих из других стран со времени прихода «Талибана» к власти в 2021 году.

В апреле талибы с автоматами задержали россиян в городе Газни. Патруль остановил путешественников по пути из магазина, куда они вышли за хлебом.

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      Мария Борисова
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