Вышедших за хлебом в Афганистане россиян задержали талибы с автоматами

Вышедших за хлебом в Газни российских туристов задержали талибы с автоматами

Россиян, вышедших вечером за хлебом в Афганистане, задержали боевики «Талибана» (организация признана террористической и запрещена в России) с автоматами. Об этом у себя в Telegram-канале рассказал один из туристов.

Житель Ульяновска Алексей Мараховец сообщил, что инцидент произошел в городе Газни, где он находился вместе с другими путешественниками в рамках авторского тура. Соотечественники дошли до единственного работающего ларька, купили все, что нужно, и направились в сторону отеля.

«На обратном пути в гостиницу остановил патруль талибов, — написал Мараховец. — Показали у себя на телефоне наши паспорта — типа, мы ли это? Сказали идти к отелю».

Там, по словам россиянина, их ждал уже другой отряд людей с оружием. «Потом 20–30 минут не самых приятных минут жизни, разговоры через посеревшего от страха мальчика с ресепшина, — добавил он. — Но все вежливо было, с улыбкой».

Оказалось, что выходить из отеля в темное время суток было запрещено в целях безопасности. «Приятно такое внимание, — подчеркнул путешественник. — Я так понял, мы сейчас одно из главных событий в городе. Им крайне важна наша безопасность».

Ранее стало известно, что прямых рейсов из России за границу в 2024 году стало больше, чем было годом ранее. Гендир туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов отметил, что объем рынка международных авиаперевозок в 2024 году увеличится на 20 процентов. В числе доступных россиянам стран с прямыми рейсами названы Марокко, Сербия, Афганистан, Венесуэла, Бахрейн, Катар и многие другие.