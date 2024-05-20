Предсказано будущее отношений Ирана с Россией и США после гибели Раиси

Политолог Супонина: отношения Ирана с Россией не изменятся после гибели Раиси

Отношения Ирана с США и Россией после гибели президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе останутся неизменными, считает эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Елена Супонина. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможной позиции Тегерана.

«Курс Ирана на сохранение хороших отношений с Россией и Китаем в ближайшее время сохранится. Те люди, которые сейчас временно берут полномочия в свои руки, полностью придерживаются того же курса, что и погибшие президент и министр иностранных дел. С США напряженность будет сохраняться», — сказала политолог.

При этом специалист считает, что возможно обострение ситуации в отношениях с Тель-Авивом.

«Главное — как будут складываться отношения с Израилем. Есть опасения, что мы снова увидим всплески напряженности», — заключила она.

19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси рухнул на северо-западе республики, когда руководитель страны возвращался с переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поисковая операция продолжалась всю ночь, утром спасатели нашли обломки машины. Все, кто был на борту, погибли. Помимо Эбрахима Раиси там находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.