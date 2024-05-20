Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
15:22, 20 мая 2024Мир

Предсказано будущее отношений Ирана с Россией и США после гибели Раиси

Политолог Супонина: отношения Ирана с Россией не изменятся после гибели Раиси
Тегеран

Тегеран. Фото: Rouzbeh Fouladi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Отношения Ирана с США и Россией после гибели президента страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе останутся неизменными, считает эксперт Российского совета по международным делам, востоковед Елена Супонина. В разговоре с «Лентой.ру» она высказалась о возможной позиции Тегерана.

«Курс Ирана на сохранение хороших отношений с Россией и Китаем в ближайшее время сохранится. Те люди, которые сейчас временно берут полномочия в свои руки, полностью придерживаются того же курса, что и погибшие президент и министр иностранных дел. С США напряженность будет сохраняться», — сказала политолог.

Материалы по теме:
«Иран был угрозой для Израиля и США» Что произошло с вертолетом Эбрахима Раиси и как его смерть изменит политику в мире?
«Иран был угрозой для Израиля и США»Что произошло с вертолетом Эбрахима Раиси и как его смерть изменит политику в мире?
Сегодня
Власти Ирана подтвердили гибель президента Раиси. Кто может стать его преемником и что известно о новых выборах?
Власти Ирана подтвердили гибель президента Раиси. Кто может стать его преемником и что известно о новых выборах?
Сегодня

При этом специалист считает, что возможно обострение ситуации в отношениях с Тель-Авивом.

«Главное — как будут складываться отношения с Израилем. Есть опасения, что мы снова увидим всплески напряженности», — заключила она.

19 мая вертолет президента Ирана Эбрахима Раиси рухнул на северо-западе республики, когда руководитель страны возвращался с переговоров с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым. Поисковая операция продолжалась всю ночь, утром спасатели нашли обломки машины. Все, кто был на борту, погибли. Помимо Эбрахима Раиси там находились министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор провинции Восточный Азербайджан Малек Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил выдать ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля

      Иностранец набросился на женщину с ножом на автобусной остановке в Москве

      Минобороны России сообщило об уничтожении БПЛА над Белгородской областью

      Самолет резко сменил курс из-за застрявшего в кресле ноутбука

      Девушка-боец UFC рассказала о попытке продать ее в секс-рабство

      Предсказано будущее отношений Ирана с Россией и США после гибели Раиси

      В США рассказали о представляющих угрозу российских «Антеях»

      Россиянка едва не провалилась в дыру в автобусе

      Суд оправдал воткнувшую нож в сожителя россиянку

      В российском регионе ввели режим ЧС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше