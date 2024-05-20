Власти Ирана подтвердили гибель президента Раиси. Кто может стать его преемником и что известно о новых выборах?
Власти Ирана официально подтвердили гибель президента Исламской Республики Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Исполняющим обязанности главы государства станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.
Согласно 131 статье Конституции страны, в случае отставки или смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. Однако Мохбер будет исполнять функции лидера не до окончания президентского срока в 2025 году, а до новых выборов. Их в течение 50 дней должен организовать совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента. Избрание нового главы государства может пройти в июне или июле 2024 года.
Власти Ирана выступили с заявлением после смерти президента
Правительство Ирана сделало экстренное заявление после авиакатастрофы и выразило соболезнования в связи с гибелью президента страны, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана, губернатора Восточного Азербайджана Малика Рахмати и других соратников лидера республики, находившихся на борту.
Трудолюбивый и неутомимый, он только и служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны. Он сдержал свое обещание и пожертвовал жизнью ради нации
Власти также подчеркнули, что не допустят сбоев в управлении страной. Кроме того, главы всех ветвей власти в Иране уже выразили готовность к сотрудничеству с Мохбером и желание «продолжать служение народному правительству».
На Западе назвали возможного преемника Раиси
На Западе считают, что преемником может стать сын руководителя и верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи Можтаба Хаменеи. При этом газета Politico отметила, что консервативные взгляды Раиси привели к слухам о возможном желании президента сместить Хаменеи.
Раиси представляет собой более молодую версию иранской революционной элиты — гораздо менее компетентную, но более ревностную. [Уход из жизни] Раиси сужает процесс выбора его преемника, а собственный сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов
Между тем иранский журналист и политолог Хаял Муаззин выразил мнение, что будущим лидером республики станет человек с такими же жесткими политическими взглядами, как у Раиси. По его словам, у Раиси нет преемника и на выборах будут баллотироваться кандидаты на высший пост из разных политических сил. Аятолла Али Хаменеи журналист назвал духовным лидером, отметив, что принимать решения относительно выборов он не будет.
Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана
Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Российский лидер назвал его другом России и заявил, что он внес неоценимый личный вклад в развитие отношений между странами, а также прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.
Свои соболезнования ранее принес глава Европейского совета Шарль Мишель и многие мировые лидеры, в том числе их выразил президент Армении Никол Пашинян, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также телеграмму с соболезнованиями направил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Отреагировали на гибель Раиси и его соратников и в Минске, указав, что «из жизни ушли настоящие друзья Беларуси».
Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан в воскресенье, 19 мая, после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На борту вместе с ним находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор области Малик Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. После получения сообщения о крушении авиасудна была начата поисковая операция, которую осложняли погодные условия. Найти место падения удалось с помощью турецкого беспилотника Akinci. Пропавший с радаров вертолет полностью сгорел при посадке. Выжить не удалось никому.
Иранское отделение Красного полумесяца на следующее утро заявило, что поисково-спасательные отряды добрались до места крушения и «не обнаружили выживших среди пассажиров вертолета». Операция по поискам президента Ирана была завершена, а тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз.