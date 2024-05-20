Власти Ирана подтвердили гибель президента Раиси. Кто может стать его преемником и что известно о новых выборах?

Власти Ирана подтвердили гибель президента Раиси при крушении вертолета

Власти Ирана официально подтвердили гибель президента Исламской Республики Эбрахима Раиси при крушении вертолета. Исполняющим обязанности главы государства станет первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер.

Согласно 131 статье Конституции страны, в случае отставки или смерти президента его полномочия переходят к первому заместителю. Однако Мохбер будет исполнять функции лидера не до окончания президентского срока в 2025 году, а до новых выборов. Их в течение 50 дней должен организовать совет, состоящий из глав законодательной и судебной власти и самого вице-президента. Избрание нового главы государства может пройти в июне или июле 2024 года.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Власти Ирана выступили с заявлением после смерти президента

Правительство Ирана сделало экстренное заявление после авиакатастрофы и выразило соболезнования в связи с гибелью президента страны, министра иностранных дел Хосейна Амир Абдоллахиана, губернатора Восточного Азербайджана Малика Рахмати и других соратников лидера республики, находившихся на борту.

Трудолюбивый и неутомимый, он только и служил великому народу Ирана на пути к развитию и прогрессу страны. Он сдержал свое обещание и пожертвовал жизнью ради нации правительство Ирана

Власти также подчеркнули, что не допустят сбоев в управлении страной. Кроме того, главы всех ветвей власти в Иране уже выразили готовность к сотрудничеству с Мохбером и желание «продолжать служение народному правительству».

На Западе назвали возможного преемника Раиси

На Западе считают, что преемником может стать сын руководителя и верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи Можтаба Хаменеи. При этом газета Politico отметила, что консервативные взгляды Раиси привели к слухам о возможном желании президента сместить Хаменеи.

Раиси представляет собой более молодую версию иранской революционной элиты — гораздо менее компетентную, но более ревностную. [Уход из жизни] Раиси сужает процесс выбора его преемника, а собственный сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов Бехнам Бен Талеблу старший научный сотрудник Вашингтонского фонда защиты демократии

Между тем иранский журналист и политолог Хаял Муаззин выразил мнение, что будущим лидером республики станет человек с такими же жесткими политическими взглядами, как у Раиси. По его словам, у Раиси нет преемника и на выборах будут баллотироваться кандидаты на высший пост из разных политических сил. Аятолла Али Хаменеи журналист назвал духовным лидером, отметив, что принимать решения относительно выборов он не будет.

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Путин выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью Раиси. Российский лидер назвал его другом России и заявил, что он внес неоценимый личный вклад в развитие отношений между странами, а также прилагал большие усилия для их вывода на уровень стратегического партнерства.

Свои соболезнования ранее принес глава Европейского совета Шарль Мишель и многие мировые лидеры, в том числе их выразил президент Армении Никол Пашинян, председатель КНР Си Цзиньпин, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Также телеграмму с соболезнованиями направил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Отреагировали на гибель Раиси и его соратников и в Минске, указав, что «из жизни ушли настоящие друзья Беларуси».

Вертолет президента Ирана потерпел крушение в провинции Восточный Азербайджан в воскресенье, 19 мая, после встречи иранского лидера с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. На борту вместе с ним находились глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян, губернатор области Малик Рахмати и пятничный имам города Тебриз Мохаммад Али Але Хашем. После получения сообщения о крушении авиасудна была начата поисковая операция, которую осложняли погодные условия. Найти место падения удалось с помощью турецкого беспилотника Akinci. Пропавший с радаров вертолет полностью сгорел при посадке. Выжить не удалось никому.

Иранское отделение Красного полумесяца на следующее утро заявило, что поисково-спасательные отряды добрались до места крушения и «не обнаружили выживших среди пассажиров вертолета». Операция по поискам президента Ирана была завершена, а тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз.