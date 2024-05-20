На Западе назвали возможного преемника верховного лидера Ирана

Politico: возможным преемником лидера Ирана Хаменеи становится его сын

Крушение вертолета с президентом Ирана Эбрахимом Раиси усиливает политический вес сына руководителя и верховного лидера Исламской Республики аятоллы Али Хаменеи Можтаба Хаменеи и делает его возможным преемником. Об этом пишет газета Politico.

«Раиси представляет собой более молодую версию иранской революционной элиты — гораздо менее компетентную, но более ревностную. [Уход из жизни] Раиси сужает процесс выбора его преемника, а собственный сын Хаменеи является одним из потенциальных кандидатов», — приводит издание слова старшего научного сотрудника Вашингтонского фонда защиты демократии Бехнам Бен Талеблу.

Авторы материала подчеркивают, что активная консервативная позиция Раиси по многим общественным вопросам привела к слухам о его возможном желании сменить Хаменеи. Однако итоги его правления вызывали у политической элиты сомнения в его компетентности как президента.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. В авиакатастрофе также не удалось выжить главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору Восточного Азербайджана Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

Ранее первый вице-президент Ирана Мохаммад Мохбер заступил на должность исполняющего обязанности президента в связи с крушением вертолета Раиси. Согласно конституции, новые выборы должны состояться в течение пятидесяти дней, предположительно, в июне или июле этого года.