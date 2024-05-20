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09:36, 20 мая 2024Бывший СССР

Азербайджан выразил соболезнования в связи с гибелью президента Ирана

Алиев: выражаю соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Раиси

Фото: Annegret Hilse / Reuters

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил в Тегеран официальную телеграмму и выразил соболезнования в связи с гибелью делегации президента Ирана Ибрахима Раиси. Текст документа приводит Telegram-канал «Sputnik Азербайджан».

«Мы глубоко потрясены известием о трагической гибели президента Ирана, главы МИД и других сопровождающих лиц в результате крушения вертолета», — говорится в заявлении.

Лидер Азербайджана отметил, что в лице президента иранский народ потерял выдающегося государственного деятеля.

Ранее соболезнования по поводу крушения президентского вертолета выразил премьер-министр Армении Никол Пашинян.

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      Глеб Палехов
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