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16:43, 19 мая 2024Бывший СССР

Россия ударила по инфраструктуре крупнейшего хранилища газа на Украине. Там может храниться топливо для Европы

ВС России ракетой уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Alona_nikolaievych / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Российские военные нанесли удар по крупнейшей на Украине газокомпрессорной станции. Об этом сообщает «Военный обозреватель».

«Бильче-Волица» находится во Львовской области на западе страны. Она является второй по мощности в Европе газовой компрессорной станцией. Информацию о значительных повреждениях объекта подтвердили местные власти.

Станция подавала газ в Европу

По данным украинских СМИ, в результате удара Вооруженных сил России (ВС РФ) были уничтожены все основные здания: главный щит управления, служебный эксплуатационно-ремонтный блок, административное здание, проходная и пункт охраны. Уцелели лишь изношенные газопроводы.

Фото: РИА Новости

Станция эксплуатируется с 1985 года. В 2018-м на объекте провели модернизацию, и его смогли использовать в качестве подземного хранилища газа из Европы. Ее мощность позволяла транспортировать большие объемы газа, что делало станцию важным объектом энергетической инфраструктуры.

Bloomber в июне 2023-го также сообщало, что европейские чиновники рассматривают вариант хранения излишек газа в хранилищах на Украине, в том числе в Бильче-Волицко-Угерском.

В России назвали уничтожение станции большой проблемой для Украины

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что уничтожение газокомпрессорной станции — большая проблема для Украины.

По его словам, украинцы теперь будут вынуждены перестраивать работу газотранспортной системы.

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«А если еще и транзит прекратится, как они угрожают, то получится, что им реально нужно будет, во-первых, качать с запада на восток на все свои территории — это будет дороже и технически сложнее, а во-вторых, непонятно, как им в достаточном объеме готовиться к отопительному сезону», — подчеркнул Юшков.

По его словам, объемы потребления газа сейчас не раскрываются, но тем не менее выйти на докризисные показатели украинской стороне будет сложно.

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