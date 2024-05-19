Россия ударила по инфраструктуре крупнейшего хранилища газа на Украине. Там может храниться топливо для Европы

ВС России ракетой уничтожили крупнейшую газокомпрессорную станцию Украины

Российские военные нанесли удар по крупнейшей на Украине газокомпрессорной станции. Об этом сообщает «Военный обозреватель».

«Бильче-Волица» находится во Львовской области на западе страны. Она является второй по мощности в Европе газовой компрессорной станцией. Информацию о значительных повреждениях объекта подтвердили местные власти.

Станция подавала газ в Европу

По данным украинских СМИ, в результате удара Вооруженных сил России (ВС РФ) были уничтожены все основные здания: главный щит управления, служебный эксплуатационно-ремонтный блок, административное здание, проходная и пункт охраны. Уцелели лишь изношенные газопроводы.

Фото: РИА Новости

Станция эксплуатируется с 1985 года. В 2018-м на объекте провели модернизацию, и его смогли использовать в качестве подземного хранилища газа из Европы. Ее мощность позволяла транспортировать большие объемы газа, что делало станцию важным объектом энергетической инфраструктуры.

Bloomber в июне 2023-го также сообщало, что европейские чиновники рассматривают вариант хранения излишек газа в хранилищах на Украине, в том числе в Бильче-Волицко-Угерском.

В России назвали уничтожение станции большой проблемой для Украины

Эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков в разговоре с «Лентой.ру» заявил, что уничтожение газокомпрессорной станции — большая проблема для Украины.

По его словам, украинцы теперь будут вынуждены перестраивать работу газотранспортной системы.

«А если еще и транзит прекратится, как они угрожают, то получится, что им реально нужно будет, во-первых, качать с запада на восток на все свои территории — это будет дороже и технически сложнее, а во-вторых, непонятно, как им в достаточном объеме готовиться к отопительному сезону», — подчеркнул Юшков.

По его словам, объемы потребления газа сейчас не раскрываются, но тем не менее выйти на докризисные показатели украинской стороне будет сложно.