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15:42, 19 мая 2024Бывший СССР

Названы последствия уничтожения крупнейшей газокомпрессорной станции Украины

Юшков: уничтожение газокомпрессорной станции — большая проблема для Украины
СюжетРакетные удары по Украине:
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Стрингер / РИА Новости

Уничтожение крупнейшей газокомпрессорной станции Украины не повлияет на транзит газа из России в Европу, сообщил эксперт Финансового университета при Правительстве РФ, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков. Последствия удара Вооруженных сил (ВС) России для Украины он назвал в разговоре с «Лентой.ру».

Уничтожение станции не повлияет на транзит газа

«Эта инфраструктура на транзит газа, например, из России в Европу, не влияет. То есть она нужна для того, чтобы закачивать и выкачивать газ из подземного хранилища. Это хранилище балансирует летние и зимние объемы потребления. То есть, условно говоря, все лето Украина туда закачивает газ, а зимой достает. Это позволяет Украине экономить», — сообщил Юшков.

Перестройка газотранспортной системы Украины

По словам аналитика, если газокомпрессорная станция теперь работать не будет, то украинцам придется перестраивать работу газотранспортной системы.

«А если еще и транзит прекратится, как они угрожают, то получится, что им реально нужно будет, во-первых, качать с запада на восток на все свои территории — это будет дороже и технически сложнее, а во-вторых, непонятно, как им в достаточном объеме готовиться к отопительному сезону. Они не сообщают, какой у них сейчас объем потребления. Тем не менее выйти на какие-то докризисные показатели будет сложнее», — добавил он.

Если теперь им нельзя будет в достаточном объеме накапливать, то потребление просто не восстановится. Конечно, это большая проблема для Украины: как теперь они будут проходить отопительный сезон

Игорь Юшковведущий аналитик ФНЭБ

Сложности с арендой подземного хранилища для европейцев

Юшков рассказал, что власти Украины предлагали европейцам использовать их подземные хранилища для того, чтобы готовиться к отопительному сезону.

«Таким образом они пытались показать свою значимость для Европы. Теперь это становится как минимум сложнее делать», — заключил он.

Ранее Вооруженные силы России уничтожили на Украине вторую по мощности в Европе газокомпрессорную станцию «Бильче-Волица». Станция находилась в Львовской области, на западе Украины. Ударом российских военных был уничтожен компрессорный цех, он обеспечивал отбор и закачку газа в подземное газохранилище. Другие подробности об ударе не приводятся.

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