В Красном полумесяце заявили о завершении операции по поискам президента Ирана

Красный полумесяц: тела погибших при крушении вертолета отправлены в Тебриз

Операция по поискам вертолета президента Ирана Эбрахима Раиси завершена, тела всех погибших направлены в Тебриз. Об этом заявил представитель Иранского общества Красного полумесяца Пир Хосейн Коливанд, передает телеканал Al Jazeera.

«Все тела погибших направлены с места катастрофы в город Тебриз. Поиск тел завершен», — рассказал представитель международной организации.

Ранее вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель Раиси при крушении вертолета. В авиакатастрофе также не удалось выжить главе МИД Ирана Хосейну Амиру Абдоллахиану, губернатору Восточного Азербайджана Малеку Рахмати и пятничному имаму города Тебриз Мохаммаду Али Але Хашему.

С экстренным заявлением выступило также правительство Исламской Республики. Министры заверили, что не допустят сбоев в управлении страной, несмотря на трагедию.