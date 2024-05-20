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09:23, 20 мая 2024Бывший СССР

В МИД Белоруссии отреагировали на гибель президента Ирана

В МИД Белоруссии выразили соболезнования из-за гибели президента Ирана Раиси

Фото: Iran's Presidency / WANA / Reuters

Министерство иностранных дел (МИД) Белоруссии выразило соболезнования в связи с гибелью президента Ирана Эбрахима Раиси и сопровождавших его лиц. Об этом внешнеполитическое ведомство сообщило в социальной сети X.

«Мы с большой болью восприняли последние новости из Ирана. Это невосполнимая утрата не только для иранского общества. Из жизни ушли настоящие друзья Беларуси», — говорится в заявлении белорусского МИД.

Кроме того, Минск выразил соболезнования родным и близким погибших во время крушения, а также пожелал стойкости и мужества народу Ирана.

В воскресенье, 19 мая, стало известно, что вертолет, перевозивший президента Ирана Эбрахима Раиси после встречи с главой Азербайджана Ильхамом Алиевым, совершил жесткую посадку на северо-западе страны. Утром 20 мая вице-президент Ирана Мохсен Мансури подтвердил гибель главы Исламской Республики Эбрахима Раиси в результате инцидента.

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      Александр Курбатов
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