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13:08, 20 мая 2024Экономика

Четверть компактных квартир в России оказалась меньше нормы

Площадь четверти компактных квартир в России оказалась меньше 28 квадратов
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Патимат Амирбекова / «Лента.ру»

Почти четверть компактных квартир в России оказалась меньше новых нормативов в 28 квадратных метров. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Больше всего однокомнатных квартир и студий площадью меньше нормы оказалось в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Здесь доля такого жилья составила 33 процента. Второе место по количеству микро-квартир заняла Пермь с 30,9 процента, а третье — Уфа с 29,6 процента.

Москве и Подмосковью досталось четвертое место, здесь на жилье меньше нормы приходится 28 процентов. Пятерку лидеров закрыл Екатеринбург (23,7 процента). Меньше всего квартир площадью, не превышающей 28 «квадратов», оказалось в Омске. Их доля в городе составляет около одного процента.

Эксперты считают, что в условиях снижения доступности ипотеки интерес к такому формату жилья будет только расти. Спрос будут поддерживать как покупатели, которые не могут позволить себе более просторную квартиру, так и те, кто приобретает жилье для сдачи в аренду.

Ранее в компании OPENCITY выяснили площадь самой маленькой квартиры в Москве — 14,1 квадратного метра. Такой объект можно приобрести за 4,85 миллиона рублей.

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      Александра Качан
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