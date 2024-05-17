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13:37, 17 мая 2024Экономика

Найдена самая маленькая квартира в Москве

Площадь самой маленькой новостройки в Москве составил 14,1 кв. м

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Площадь самой маленький квартиры в новостройке в Москве составляет 14,1 квадратного метра. Наиболее компактное жилье в столице нашли эксперты OPENCITY, передают «Известия».

Речь идет о квартире в доме на территории Новой Москве. Объект можно приобрести за 4,85 миллиона рублей. В жилье есть отделка и кухня. Эксперты также назвали площадь самой маленький квартиры в старых границах Москвы — она составляет 15,7 «квадрата». Это студия без отделки в Западном Дегунино за 8,9 миллиона рублей.

Отмечается, что студии популярны среди москвичей. Сейчас доля такого жилья в структуре продажи новостроек составляет 22 процента. Однако эксперты ожидают, что в ближайшие пару лет баланс изменится на фоне введения норматива в 28 «квадратов» по минимальной площади квартиры в новых жилых комплексах.

Ранее стало известно, что самая большая вторичная квартира в Москве почти в 80 раз больше самой маленькой.

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      Александра Качан
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