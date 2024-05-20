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20:34, 20 мая 2024Силовые структуры

Дело о взятке следователям биткоинами направили в Балашиху

Верховный суд оставил в Балашихе дело следователей о взятке биткоинами

Фото: Kanchanara / Unslash

Верховный суд оставил без изменения решение о передаче уголовного дела бывших столичных следователей в Балашихинский суд Московской области. Об этом в понедельник, 20 мая, сообщает издание РАПСИ.

По данным издания, решение суда первой инстанции по делу о получении обвиняемыми взятки в виде биткоинов осталось без изменения. Согласно материалам дела, в 2022 году Губин вместе с бывшим начальником следственного отдела по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым и следователем Кристиной Ляховенко получил взятку от хакерской группировки Infraud Organization в криптовалюте объемом 7,3 миллиарда рублей. За это следователи должны были не арестовывать остальную криптовалюту хакеров в размере более 14 миллиардов рублей.

3 октября Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району Следственного управления по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах.

Апелляционная коллегия Верховного суда (ВС) РФ оставила без изменения решение о передаче в Балашихинский суд Московской области уголовного дела в отношении бывших столичных следователей, обвиняемых в получении в качестве взятки биткоинов от членов хакерской группировки Infraud Organization, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

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      Владимир Седов
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