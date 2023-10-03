Суд арестовал бывшего замглавы следственного отдела по делу о взятке в биткоинах

Суд заочно арестовал экс-сотрудника СК Москвы Губина по обвинению во взятке

Басманный суд Москвы заочно арестовал бывшего замглавы следственного отдела по Тверскому району Следственного управления по ЦАО СК РФ Дмитрия Губина по делу о получении взятки в биткоинах. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-сотрудник Следкома должен быть арестован на два месяца с момента его задержания или экстрадиции. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере и превышении должностных полномочий.

Согласно материалам дела, в 2022 году Губин вместе с бывшим начальником следственного отдела по Тверскому району Москвы Маратом Тамбиевым и следователем Кристиной Ляховенко получил взятку от хакерской группировки Infraud Organization в криптовалюте эквивалентом 7,3 миллиарда рублей. За это следователи должны были не арестовывать остальную криптовалюту хакеров в размере более 14 миллиардов рублей.

12 сентября Басманный суд Москвы арестовал следователя Кристину Ляховенко по уголовному делу о получении взятки в биткоинах.

Ляховенко стала новым фигурантом уголовного дела, по которому проходит следователь Марат Тамбиев. Он обвиняется в получении взятки биткоинами на полтора миллиарда рублей.

19 июня сообщалось, что Никулинский суд Москвы конфисковал полученный Тамбиевым кошелек с 1032,1 биткоина на общую сумму 23,98 миллиона долларов, что по нынешнему курсу превышает 1,5 миллиарда рублей.