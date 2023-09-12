Российского следователя арестовали по делу о взятке в биткоинах
Басманный суд Москвы арестовал следователя Кристину Ляховенко по уголовному делу о получении взятки в биткоинах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.
Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 10 ноября.
Ляховенко стала новым фигурантом уголовного дела, по которому проходит следователь Марат Тамбиев. Он обвиняется в получении взятки биткоинами на полтора миллиарда рублей.
19 июня сообщалось, что Никулинский суд Москвы конфисковал полученный Тамбиевым кошелек с 1032,1 биткоина на общую сумму 23,98 миллиона долларов, что по нынешнему курсу превышает 1,5 миллиарда рублей.
Согласно материалам дела, в апреле 2022 года следователь получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization в обмен на обещание не арестовывать активы хакеров. Биткоины были обнаружены в компьютере Тамбиева в папке под названием «Пенсия».