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20:39, 12 сентября 2023Силовые структуры

Российского следователя арестовали по делу о взятке в биткоинах

В Москве суд арестовал следователя Ляховенко по делу о взятке в биткоинах
Начало событий в новости В деле российского следователя о взятке биткоинами появился новый фигурант

Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Басманный суд Москвы арестовал следователя Кристину Ляховенко по уголовному делу о получении взятки в биткоинах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана до 10 ноября.

Ляховенко стала новым фигурантом уголовного дела, по которому проходит следователь Марат Тамбиев. Он обвиняется в получении взятки биткоинами на полтора миллиарда рублей.

19 июня сообщалось, что Никулинский суд Москвы конфисковал полученный Тамбиевым кошелек с 1032,1 биткоина на общую сумму 23,98 миллиона долларов, что по нынешнему курсу превышает 1,5 миллиарда рублей.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года следователь получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization в обмен на обещание не арестовывать активы хакеров. Биткоины были обнаружены в компьютере Тамбиева в папке под названием «Пенсия».

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    Любовь Ширижик
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