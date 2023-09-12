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17:27, 12 сентября 2023Силовые структуры

В деле российского следователя о взятке биткоинами появился новый фигурант

По делу следователя Тамбиева о взятке в 1,5 млрд руб. проходит коллега из СКР
Марат Тамбиев

Марат Тамбиев. Кадр: Умар Тамбиев / YouTube

В уголовном деле следователя Марата Тамбиева, обвиняемого в получении взятки биткоинами на полтора миллиарда рублей, появился новый фигурант. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

Аналогичное обвинение в коррупции предъявили его коллеге из Следственного комитета России (СКР) по имени Кристина. Женщина находится под подпиской о невыезде.

19 июня сообщалось, что Никулинский суд Москвы конфисковал полученный Тамбиевым кошелек с 1032,1 биткоина на общую сумму 23,98 миллиона долларов, что по нынешнему курсу превышает 1,5 миллиарда рублей.

Согласно материалам дела, в апреле 2022 года следователь получил взятку от членов хакерской группировки Infraud Organization в обмен на обещание не арестовывать активы хакеров. Биткоины были обнаружены в компьютере Тамбиева в папке под названием «Пенсия».

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    Любовь Ширижик
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