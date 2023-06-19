У главы отдела СКР конфисковали взятку в биткоинах на десятки миллионов долларов

У главы отдела по Тверскому району Москвы СКР изъяли миллионную взятку в биткоинах

У главы отдела по Тверскому району Москвы Следственного комитета России (СКР) Марата Тамбиева конфисковали взятку в виде биткоинов. Об этом в понедельник, 19 июня, сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, речь идет о 1032,1 биткоина на общую сумму в 23,98 миллиона долларов. Согласно материалам уголовного дела, в апреле 2022 года Тамбиев получил взятку в биткоинах от членов хакерской группировки Infraud Organization. Уточняется, что эта взятка стала рекордной для сотрудника СКР.

В феврале 2021 года в Москве второй Западный окружной военный суд решил конфисковать биткоины у бывших следователей ФСБ Алексея Колбова и Сергея Белоусова, которых приговорили к 12 и 9 годам колонии соответственно за вымогательство миллиона долларов в криптовалюте.