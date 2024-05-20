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15:39, 20 мая 2024Экономика

Домохозяек призвали «надушить» зеркала

«БелНовости»: отмыть зеркала без разводов удастся с помощью духов и водки

Фото: michal dziekonski / Unsplash

Отмыть зеркало в ванной без разводов удастся с помощью духов и водки. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что разводы и налет на зеркале в появляются из-за жесткой воды и повышенной влажности в ванной комнате. Избавиться от загрязнений они предложили, «надушив» его одеколоном или духами. Кроме того, очистить зеркало и при этом не оставить разводы можно, если добавить чайную ложку водки в 100 миллилитров воды, после чего помыть поверхность обычным способом.

Ранее эксперты посоветовали протирать зеркала, чтобы удалить пятна и прочие загрязнения и добиться того, чтобы они сверкали, половинкой картофеля.

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      Полина Кислицына
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