Домохозяек призвали «надушить» зеркала

«БелНовости»: отмыть зеркала без разводов удастся с помощью духов и водки

Отмыть зеркало в ванной без разводов удастся с помощью духов и водки. К использованию этого метода домохозяек призвали эксперты издания «БелНовости».

Специалисты отметили, что разводы и налет на зеркале в появляются из-за жесткой воды и повышенной влажности в ванной комнате. Избавиться от загрязнений они предложили, «надушив» его одеколоном или духами. Кроме того, очистить зеркало и при этом не оставить разводы можно, если добавить чайную ложку водки в 100 миллилитров воды, после чего помыть поверхность обычным способом.

Ранее эксперты посоветовали протирать зеркала, чтобы удалить пятна и прочие загрязнения и добиться того, чтобы они сверкали, половинкой картофеля.