Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
12:05, 16 января 2024Среда обитания

Эксперты призвали смазывать зеркала картофелем

Отмыть зеркала без разводов удастся с помощью картофеля

Фото: Ashley Piszek / Unsplash

Отмыть зеркала и при этом не оставить разводов удастся с помощью картофеля. Смазывать им стекла в доме призвали эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, перед тем, как приступать к удалению пятен и прочих загрязнений с зеркал, необходимо взять сухую салфетку из микрофибры и смахнуть пыль с поверхности — таким образом она не будет мешать при дальнейшей влажной уборке. Далее эксперты посоветовали взять половинку сырого картофеля и натереть поверхность. Третий шаг — протереть стекло сначала чистой влажной тряпкой, а затем вытереть насухо. После выполнения всех этих действий, заверили специалисты, зеркала в доме будут сверкать.

Ранее в январе эксперты призвали смазывать зеркала огурцом, чтобы избавиться от запотевания стекол в ванной комнате.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Комментарии отключены
      Последние новости

      ВСУ устроили массированную атаку дронов на Воронеж. Целью мог быть военный аэродром

      Назван максимальный размер материнского капитала в России в 2024 году

      В Москве нашли мертвой бывшего председателя российского Красного Креста

      Новая версия Windows ускорит USB

      В Telegram появились новые функции

      Лавров раскрыл детали переговоров с главой МИД КНДР

      Количество проходящих через Красное море судов резко упало

      Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

      В Госдуме оценили запрет на поставки импортного пива

      Песков отказался комментировать идею нейтрального флота в Черном море

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости