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11:35, 12 января 2024Среда обитания

Эксперты призвали смазывать зеркала огурцом

«БелНовости»: огурец избавит от запотевших зеркал в ванной

Фото: Unsplash

Огуречный сок поможет избавиться от запотевших зеркал в ванной комнате. Смазывать стекла этим овощем призвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Перед использованием огурец нужно разрезать и провести местом среза по зеркалу. Сок образует пленку, которая предотвратит конденсацию водяного пара. Процедуру нужно провести перед принятием ванны или душа. Отмечается, что благодаря огурцу в помещении также появится приятный запах.

Ранее специалисты портала назвали дешевое и эффективное средство для мытья зеркал. Очистить поверхность от сложных загрязнений поможет спирт. Его можно использовать как в чистом виде, так и в соотношении 1 к 10 с водой. Помочь может также раствор из белого уксуса и кукурузного крахмала.

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      Александра Качан
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