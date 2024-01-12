Эксперты призвали смазывать зеркала огурцом

«БелНовости»: огурец избавит от запотевших зеркал в ванной

Огуречный сок поможет избавиться от запотевших зеркал в ванной комнате. Смазывать стекла этим овощем призвали эксперты сетевого издания «БелНовости».

Перед использованием огурец нужно разрезать и провести местом среза по зеркалу. Сок образует пленку, которая предотвратит конденсацию водяного пара. Процедуру нужно провести перед принятием ванны или душа. Отмечается, что благодаря огурцу в помещении также появится приятный запах.

Ранее специалисты портала назвали дешевое и эффективное средство для мытья зеркал. Очистить поверхность от сложных загрязнений поможет спирт. Его можно использовать как в чистом виде, так и в соотношении 1 к 10 с водой. Помочь может также раствор из белого уксуса и кукурузного крахмала.