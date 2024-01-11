Названо дешевое и эффективное средство для мытья зеркал

Быстро очистить зеркало от сложных загрязнений поможет спирт

Очистить зеркало от сложных загрязнений можно с помощью спирта. Дешевое и эффективное средство для уборки раскрыли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, благодаря протиранию зеркал спиртом удастся избавиться даже от трудновыводимых пятен. При этом его можно использовать как в чистом виде, нанеся на ватный диск, так и в соотношении 1:10 с водой.

Еще два действенных средства для уборки, позволяющие быстро очистить зеркала от грязи и разводов — белый уксус и кукурузный крахмал. Эксперты предложили приготовить из них раствор и смешать в дистиллированной воде полстакана белого уксуса и столовую ложку крахмала. После смешивания всех компонентов они посоветовали залить средство в пульверизатор, а затем обработать поверхность зеркала. Для того чтобы предотвратить появление разводов, специалисты порекомендовали спустя короткое время после очистки протереть стекло газетой или тряпкой из микрофибры по спиралевидной траектории.

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