Среда обитания
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20:50, 11 января 2024Среда обитания

Названо дешевое и эффективное средство для мытья зеркал

Быстро очистить зеркало от сложных загрязнений поможет спирт

Фото: Harry Cunningham / Unsplash

Очистить зеркало от сложных загрязнений можно с помощью спирта. Дешевое и эффективное средство для уборки раскрыли эксперты издания «БелНовости».

По словам специалистов, благодаря протиранию зеркал спиртом удастся избавиться даже от трудновыводимых пятен. При этом его можно использовать как в чистом виде, нанеся на ватный диск, так и в соотношении 1:10 с водой.

Еще два действенных средства для уборки, позволяющие быстро очистить зеркала от грязи и разводов — белый уксус и кукурузный крахмал. Эксперты предложили приготовить из них раствор и смешать в дистиллированной воде полстакана белого уксуса и столовую ложку крахмала. После смешивания всех компонентов они посоветовали залить средство в пульверизатор, а затем обработать поверхность зеркала. Для того чтобы предотвратить появление разводов, специалисты порекомендовали спустя короткое время после очистки протереть стекло газетой или тряпкой из микрофибры по спиралевидной траектории.

Ранее эксперты «БелНовостей» рассказали об эффективности соды и масла в борьбе с жирным налетом на кухонных шкафах.

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      Полина Кислицына
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