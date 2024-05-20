Россиянка едва не провалилась в дыру в автобусе

Ростовчанка едва не провалилась в дыру в салоне автобуса

Жительница Ростова-на-Дону получила травмы, проехавшись в автобусе. О своей поездке она рассказала подписчикам сообщества «Это Ростов, детка! Типичный Ростов-на-Дону» в соцсети «ВКонтакте».

Сообщается, что женщина едва не провалилась в напольный люк, который открылся в пути. На кадрах из салона автобуса видно, как из дыры проглядывают не только запчасти, но и дорога.

В результате произошедшего ростовчанка получила «ссадины на ногах и психологическую травму». В ответ на ее обращение в компании-перевозчике принесли извинения, но долго не называли адрес, по которому пострадавшая собиралась отправить досудебную претензию.

Пробоины в полу автобусов местные жители замечали и на других маршрутах. Ростовчане жаловались, что несмотря на поломки такой транспорт остается на линии, и призывали провести проверку оператора. Случаи травматизма не фиксировались.

Ранее в Астане на ходу из автобуса выпала женщина. Ни водитель, ни другие пассажиры помощи пострадавшей не оказали. После ее падения находившиеся внутри горожане вручную закрыли двери автобуса.