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14:38, 25 февраля 2024Из жизни

Женщина выпала из автобуса на ходу и попала на видео

Жительница Астаны выпала из автобуса на ходу

В Астане женщина выпала из автобуса на ходу. Ни водитель, ни другие пассажиры помощи пострадавшей не оказали, как видно по кадрам, публикуемым Telegram-каналом «Орда».

Судя по видеоролику, инцидент произошел, когда автобус отъезжал от остановки. В определенный момент из-за столпотворения в салоне автоматические двери вновь открылись. Женщина схватилась за поручень, но удержаться не смогла.

После ее падения находившиеся внутри пассажиры вручную закрыли двери автобуса. Водитель выпавшую астанчанку, по-видимому, не заметил. В диспетчерскую компании-перевозчика, по сведениям интернет-портала NUR.KZ, информация о происшествии также не поступала, так как маршрут продолжил движение без задержки.

Пассажирка обратилась в полицию. После того, как водитель выплатил пострадавшей компенсацию, женщина отказалась от претензий. На работе водителю вынесли дисциплинарное взыскание.

Ранее в Якутске пассажир выпал из треснувшего окна при повороте автобуса. В результате россиянин получил травмы и ссадины, медики назначили ему амбулаторное лечение. Сотрудники ГИБДД начали проверку по факту случившегося.

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      Виктория Клабукова
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