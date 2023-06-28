Россиянин выпал из окна автобуса при повороте и попал на видео

В Якутии пассажир автобуса выпал из окна во время движения при повороте и попал на видео

В Якутске мужчина выпал из окна автобуса, когда тот поворачивал на перекрестке. Случившееся попало на видео, его публикует Telegram-канал «Новости Якутии».

На кадрах видно, как во время того, как автобус заходит в поворот, из оконной рамы вываливается стекло, а затем мужчина. Он падает на асфальт, его вещи оказываются разбросанными на проезжей части. На этом видеозапись заканчивается.

Как утончила Госавтоинспекция Якутска в Telegram, 60-летний россиянин выпал из салона общественного транспорта на улице Мерзлотная. В результате он получил травмы и ссадины, медики назначили ему амбулаторное лечение. После случившегося сотрудники ГИБДД начали проверку.

Ранее в Перми пьяный россиянин выпал из следующего по маршруту автобуса прямо во время движения через форточку. После того как мужчину доставили в больницу, он отказался от госпитализации.