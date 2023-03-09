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17:59, 9 марта 2023Россия

Пьяный россиянин выпал на полном ходу из автобуса через форточку

В Перми нетрезвый пассажир вылез через форточку из автобуса во время движения

В Перми пьяный россиянин выпал из следующего по маршруту автобуса прямо во время движения. Мужчина выбрался из салона через форточку, сообщает Telegram-канал «ЧП Пермь».

На опубликованных кадрах видно нетрезвого мужчину на проезжей части в окружении нескольких человек. Он лежит на спине, заложив руки за голову, его объезжают следующие по дороге автомобили.

То, что россиянин самостоятельно вылез из автобуса на полном ходу, подтвердили журналистам «КП-Пермь» в региональном дептрансе. Заметив выпавшего пассажира, водитель остановился, а затем вызвал на место происшествия сотрудников Госавтоинспекции и бригаду скорой помощи, указано в публикации. После того как мужчину доставили в больницу, он отказался от госпитализации и самостоятельно покинул учреждение, добавляет издание.

Ранее в марте жительница Волгограда выпала из маршрутки. На обнародованных кадрах видно, как дверь транспортного средства открывается на ходу и одна из пассажирок оказывается на асфальте. Следовавшие за маршруткой автомобили успевают затормозить.

Алан Босиков
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