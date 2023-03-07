Россиянка выпала из маршрутки на ходу и попала на видео

В Волгограде девушка выпала из маршрутки на ходу и попала на видео

В Волгограде девушка выпала из маршрутки на ходу и попала на видео. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На выложенном видео маршрутное такси поворачивает на перекрестке через трамвайные пути, когда дверь автомобиля внезапно раскрывается, и прямо на проезжую часть вместе с вещами падает человек. Двигавшиеся следом за маршруткой машины успевают остановиться.

В МВД по региону изданию заявили, что дверь в маршрутке открылась «самопроизвольно». О вине водителя или какой-либо технической неисправности транспортного средства не сообщается.

Аналогичный случай произошел в Хабаровске — там женщина выпала из машины на полном ходу на проезжую часть и погибла.