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12:21, 7 марта 2023Россия

Россиянка выпала из маршрутки на ходу и попала на видео

В Волгограде девушка выпала из маршрутки на ходу и попала на видео

В Волгограде девушка выпала из маршрутки на ходу и попала на видео. Кадры публикует издание «Подъем» в своем Telegram-канале.

На выложенном видео маршрутное такси поворачивает на перекрестке через трамвайные пути, когда дверь автомобиля внезапно раскрывается, и прямо на проезжую часть вместе с вещами падает человек. Двигавшиеся следом за маршруткой машины успевают остановиться.

В МВД по региону изданию заявили, что дверь в маршрутке открылась «самопроизвольно». О вине водителя или какой-либо технической неисправности транспортного средства не сообщается.

Аналогичный случай произошел в Хабаровске — там женщина выпала из машины на полном ходу на проезжую часть и погибла.

Марк Леонов
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