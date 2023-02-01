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09:16, 1 февраля 2023Россия

29-летняя россиянка выпала из машины на проезжую часть и погибла

В Хабаровске 29-летняя женщина выпала из машины на полном ходу на проезжую часть и погибла

Фото: Екатерина Якель /« Лента.ру»

В Хабаровске 29-летняя женщина выпала из машины на полном ходу на проезжую часть и погибла. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По сведениям издания, автомобиль Toyota около полуночи 31 января двигался по улице Суворова. Россиянка находилась на заднем сиденье. Внезапно распахнулась дверь, и пассажирка выпала на дорогу.

Машиной управлял 37-летний житель Хабаровска, пояснили в Госавтоинспекции. Позже выяснилось, что у автомобилиста достаточно большой стаж, он водит машину с 2002 года. На момент происшествия мужчина был трезв, до происшествия нарушений за ним не было.

«Так как в этой аварии есть погибший, дело будет передано в следственный отдел для дальнейшего разбирательства. Специалисты будут выяснять, что произошло и почему погиб пассажир», — отметили в ГИБДД.

31 января сообщалось, что в Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под колеса автомобиля. После происшествия россиянин рассказал, что пытался свести счеты с жизнью.

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Анна Щербакова
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