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11:17, 31 января 2023Россия

Россиянин дважды за полчаса попал под машину

В Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, сначала мужчину сбил автомобиль Renault, когда он переходил дорогу в неположенном месте. Тогда скорая госпитализировала его с травмой лица — медики оказали россиянину помощь и отправили домой.

Когда пострадавший возвращался из медицинского учреждения, он также перебегал дорогу в неположенном месте, из-за чего оказался под колесами Mitsubishi. Во второй раз его травмы оказались серьезнее, из-за чего его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и оставили там.

Ранее пешехода в Новоусманском районе Воронежа переехали три машины подряд после того, как он перешел трассу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.

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Анастасия Шейкина
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