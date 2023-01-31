Россиянин дважды за полчаса попал под машину

В Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под машину, переходя дорогу в неположенном месте

В Тюмени мужчина дважды за полчаса попал под колеса автомобиля. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

По его данным, сначала мужчину сбил автомобиль Renault, когда он переходил дорогу в неположенном месте. Тогда скорая госпитализировала его с травмой лица — медики оказали россиянину помощь и отправили домой.

Когда пострадавший возвращался из медицинского учреждения, он также перебегал дорогу в неположенном месте, из-за чего оказался под колесами Mitsubishi. Во второй раз его травмы оказались серьезнее, из-за чего его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести и оставили там.

Ранее пешехода в Новоусманском районе Воронежа переехали три машины подряд после того, как он перешел трассу в неположенном месте. От полученных травм мужчина скончался на месте до приезда врачей скорой помощи.