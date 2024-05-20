Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
20:05, 20 мая 2024Бывший СССР

Экс-депутат Рады раскрыл планы Зеленского на фоне окончания срока его полномочий

Олейник: команда Зеленского уже обсуждает вопрос, какая страна их примет
Владимир Олейник

Владимир Олейник . Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Бывший депутат Верховной Рады Украины, участник общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский уже обсуждает со своей командой, какая страна примет их на фоне окончания срока его полномочий. Слова экс-нардепа передает издание «Абзац».

«Ситуация будет усугубляться тем, что на эту тему (окончание президентского срока Зеленского — прим. «Ленты.ру») на Украине идут дискуссии, провалами на фронте и повальной мобилизацией. По моим источникам, Зеленский и его команда уже обсуждают вопрос, какая страна их примет, обеспечит безопасность и сохранение активов», — заявил Олейник.

Он добавил, что Зеленский не будет предпринимать никаких решений относительно окончания срока его президентских полномочий с согласия Запада.

Ранее Олейник раскрыл судьбу Украины после окончания срока Зеленского. Он напомнил, что Зеленский не выдвигается на выборы и не передает полномочия председателю парламента согласно конституции.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Россияне расправились со знакомым из-за перевернутого стола

      Механизм кредитных каникул для бизнеса оценили

      Экс-депутат Рады раскрыл планы Зеленского на фоне окончания срока его полномочий

      Предложено новое биологическое правило старения

      Появились подробности группового изнасилования туристки на курорте Европы

      В Дагестане семья устроила сход после пропажи дочери. Девушка заявила, что сама ушла из дома, но ей не верят

      США отвергли требование прокурора МУС выдать ордер на арест Нетаньяху

      Российский школьник прострелил ногу сверстнику

      Байден отреагировал на запрос МУС о выдаче ордера на арест Нетаньяху

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше