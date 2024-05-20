Олейник: команда Зеленского уже обсуждает вопрос, какая страна их примет

Бывший депутат Верховной Рады Украины, участник общественного движения «Другая Украина» Владимир Олейник заявил, что Владимир Зеленский уже обсуждает со своей командой, какая страна примет их на фоне окончания срока его полномочий. Слова экс-нардепа передает издание «Абзац».

«Ситуация будет усугубляться тем, что на эту тему (окончание президентского срока Зеленского — прим. «Ленты.ру») на Украине идут дискуссии, провалами на фронте и повальной мобилизацией. По моим источникам, Зеленский и его команда уже обсуждают вопрос, какая страна их примет, обеспечит безопасность и сохранение активов», — заявил Олейник.

Он добавил, что Зеленский не будет предпринимать никаких решений относительно окончания срока его президентских полномочий с согласия Запада.

Ранее Олейник раскрыл судьбу Украины после окончания срока Зеленского. Он напомнил, что Зеленский не выдвигается на выборы и не передает полномочия председателю парламента согласно конституции.