Экс-мэра Биробиджана осудили на пять лет условно за злоупотребление полномочиями

Бывшего мэра Биробиджана осудили на пять лет условно за злоупотребления

Биробиджанский районный суд приговорил к пяти годам лишения свободы условно бывшего мэра столицы Еврейской автономной области Александра Головатого за злоупотребление полномочиями. Об этом «Ленте.ру» сообщили пресс-службе суда.

Голованов признан виновным по части 2 статьи 285 («Злоупотребление должностными полномочиями») УК РФ. Ему назначали четырехлетний испытательный срок и запретили три года занимать определенные должности в органах государственной власти и местного самоуправления.

Дело экс-мэра связано с реализацией муниципальной программы по благоустройству детских и спортивных площадок. Сотрудники городской администрации включили заранее подготовленные одной из фирм технические условия для участия в конкурсе программы, чтобы эта компания смогла выиграть аукцион. В итоге площадки установили с нарушением сроков и требований безопасности, хотя подрядчик получил деньги. Ущерб Биробиджану составил 40,5 миллиона рублей.

В пособничестве в злоупотреблении полномочиями осуждены еще двое бывших сотрудников мэрии. Они получили по четыре года лишения свободы условно. Виновными в пособничестве признали и четверых сотрудников коммерческой фирмы. Их суд приговорил к трехлетнему условному сроку.

Ранее стало известно, что в Красноярском крае суд приговорил бывшего вице-мэра Канска Петра Иванца к восьми годам колонии строгого режима.