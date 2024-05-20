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21:06, 20 мая 2024Экономика

«Газпром» откажется от выплаты дивидендов из-за убытков

Правительство подготовит директиву о невыплате дивидендов по акциям «Газпрома»

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Правительство России поручило подготовить документ, предполагающий отказ от выплаты дивидендов по обыкновенным акциям «Газпрома». Соответствующее распоряжение кабмина размещено на портале официального опубликования правовых актов.

Это решение было принято после зафиксированного впервые за 25 лет убытка компании. Подготовить проект директив для участия в заседании совета директоров компании поручено Минфину, Минэнерго России и Росимуществу. «Не предусматривать выплату дивидендов по обыкновенным именным акциям ПАО "Газпром" по итогам 2023 года», — говорится в распоряжении правительства.

Акции «Газпрома» на вечерних торгах на Московской бирже упали на фоне сообщений о невыплате дивидендов. По состоянию на 21:00 по московскому времени котировки снизились на 5,23 процента, до 146,92 рубля за акцию.

Основным акционером «Газпрома» (50,23 акций) является государство. По итогам 2023 года компания отчиталась об убытке — он составил 629 миллиардов рублей, а выручĸа упала на 26,8 процента, до 8,542 триллиона. Годом ранее «Газпрома» получил 1,226 триллиона рублей прибыли.

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