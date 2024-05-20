Госдеп США получал запрос о помощи от Ирана в связи с авиакатастрофой

В Госдепе заявили, что Иран просил помощи США из-за авиакатастрофы

Соединенные Штаты получили запрос Ирана о помощи в связи с авиакатастрофой, но оказать ее не смогли. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Мэттью Миллер во время брифинга, пишет РИА Новости.

«Нас запросило о содействии иранское правительство. Мы дали им понять, что предложим помощь, как поступили бы в ответ на запрос любого иностранного правительства в такого рода ситуации. В конце концов мы не смогли оказать это содействие», — отметил он.

Как уточнил Миллер, Вашингтон не смог помочь Ирану «по причинам в основном логистического свойства». При этом он отказался конкретизировать, какую именно помощь запрашивали из Тегерана.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон не причастен к крушению вертолета, на борту которого находился президент Ирана Эбрахим Раиси.

Вертолет рухнул вечером 19 мая, когда руководитель Ирана возвращался с переговоров с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым. Помимо него, на борту находились, в частности, глава МИД страны Хосейн Амир Абдоллахиян и губернатор Восточного Азербайджана Малик Рахмати. Выжить никому не удалось.