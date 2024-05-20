Индия примет участие в конференции по Украине в Швейцарии

Премьер Индии Моди заявил о планах принять участие в конференции по Украине

Индия примет участие в конференции по Украине, которая пройдет в Швейцарии с 15 по 16 июня в Бюргенштоке. Об этом заявил премьер-министр страны Нарендра Моди, передает газета The Siasat Daily.

«Индия будет участвовать во всех важных саммитах, которые продвигают повестку дня глобального мира, безопасности и развития», — рассказал политик.

Моди добавил, что целью участия Индии в конференции станет представление интересов стран Глобального Юга и их дискурса о ситуации на Украине. При этом он не уточнил, будет ли участвовать лично, отметив, что «уровень будет зависеть от сроков, логистики и параллельных обязательств».

Ранее президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва отказался ехать на саммит по Украине, который пройдет в Швейцарии. Причина такого решения не уточняется. При этом в администрации добавили, что бразильский лидер может приехать на саммит «Большой семерки» (G7) в июне. Там отметили, что президент с интересом относится к предложению об участии в мероприятии.