Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
07:39, 20 мая 2024Силовые структуры

Иностранец совратил трех подростков и попал под следствие

В Красноярском крае задержали иностранца, совратившего группу подростков

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Global Look Press

В Красноярском крае задержали 33-летнего гражданина Узбекистана, совратившего группу подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 мая пьяный иностранец заметил около дома в микрорайоне Солнечный Канска 11-летнюю, 14-летнюю девочек и 13-летнего мальчика. Он развратил их.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего») и части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого. Отмечается, что он находится в России незаконно.

Ранее стало известно, что в Краснодаре суд приговорил 34-летнего мужчину к 17,5 года колонии строгого режима за насилие над внуками возлюбленной.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      Президент Ирана Эбрахим Раиси погиб в авиакатастрофе. Спасатели добрались до упавшего вертолета, выживших не нашли

      Голландец побывал в российском регионе и назвал топ самых неаппетитных блюд

      В российском регионе объявили опасность ракетного удара

      Ужаленный скорпионом в яички мужчина подал в суд на отель

      В Госдуме прокомментировали гибель президента Ирана Раиси

      Иностранец совратил трех подростков и попал под следствие

      Вице-президент Ирана подтвердил гибель Раиси

      Число пострадавших при обстреле Белгородской области возросло

      Жительница рассказала о моменте обстреле Шебекино со стороны ВСУ

      Российский адвокат получил 3,5 года за имитацию стрельбы по мемориалу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше