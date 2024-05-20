Иностранец совратил трех подростков и попал под следствие

В Красноярском крае задержали иностранца, совратившего группу подростков

В Красноярском крае задержали 33-летнего гражданина Узбекистана, совратившего группу подростков. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 17 мая пьяный иностранец заметил около дома в микрорайоне Солнечный Канска 11-летнюю, 14-летнюю девочек и 13-летнего мальчика. Он развратил их.

Возбуждено дело по пункту «б» части 4 статьи 132 («Иные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, с использованием беспомощного состояния потерпевшего») и части 3 статьи 135 («Развратные действия») УК РФ. Сейчас решается вопрос об аресте обвиняемого. Отмечается, что он находится в России незаконно.

Ранее стало известно, что в Краснодаре суд приговорил 34-летнего мужчину к 17,5 года колонии строгого режима за насилие над внуками возлюбленной.