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09:09, 20 мая 2024Силовые структуры

Из российской колонии сбежал осужденный за расправу

Shot: в Ярославле из ИК-8 сбежал осужденный за убийство

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

В Ярославле из колонии сбежал 38-летний мужчина, осужденный за расправу. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, ЧП произошло в колонии-поселении №8 (ИК-8). Мужчина отбывал наказание в колонии строгого режима, но в начале 2024 года ему заменили режим на общий из-за хорошего поведения. Однако 17 мая сотрудники колонии во время проверки заметили его пропажу. Теперь преступнику грозит еще четыре года колонии.

Отмечается, что беглеца осудили в 2018 году на девять лет. Ранее он уже попадал в места лишения свободы за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, кражу, грабеж, хулиганство и уклонение от отбывания ограничения свободы.

Ранее стало известно, что в Кемеровской области из следственного изолятора сбежал ранее судимый 19-летний преступник.

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      Екатерина Кашурникова
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