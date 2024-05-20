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08:35, 20 мая 2024Силовые структуры

В российском регионе объявили в розыск сбежавшего из СИЗО преступника

МВД: в Кемеровской области из СИЗО сбежал преступник

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Кемеровской области из следственного изолятора (СИЗО) сбежал ранее судимый 19-летний преступник. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

По данным ведомства, ЧП произошло в СИЗО в Новокузнецке. Александр Черников был осужден за грабеж. 18 мая он совершил побег. В полиции рассказали, что у беглеца есть шрам на голове и левой руке, а на левой кисти татуировка с буквами. Кроме того, на правом предплечье у него набит узор, а на левом — молния.

Сотрудники проводят оперативно-разыскные мероприятия по установлению местонахождения Черникова.

Ранее стало известно, что в Благовещенске суд приговорил к двум годам и четырем месяцам лишения свободы 22-летнего мужчину, сбежавшего из СИЗО.

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      Екатерина Кашурникова
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