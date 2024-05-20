Из-за беспорядков в Новой Каледонии резко подорожал один металл

Никель подорожал на 7 % из-за беспорядков в Новой Каледонии

Цены на никель на Лондонской бирже металлов (LME) подскочили до восьмимесячного максимума на фоне беспорядков в Новой Каледонии, пишет «Коммерсантъ». На долю этой заморской территории Франции в прошлом году приходилось порядка 6 процентов мирового производства этого металла.

Стоимость фьючерсов на указанный металл в пятницу выросла на 7 процентов, до 21,2 тысячи долларов за тонну в Лондоне и на 5,2 процента на бирже в Шанхае.

Аналитики, мнения которых приводит издание, видят перспективы дальнейшего роста стоимости никеля, который используется при производстве аккумуляторов и нержавеющей стали. В то же время, Financial Times указывает, что трейдеры в целом «настроены оптимистично» в отношении динамики его стоимости. Цены на никель упали с начала 2023 года примерно на треть, поскольку Индонезия, крупнейший производитель металла, увеличила предложение, а спрос ослаб из-за более слабых, чем ожидалось, продаж электромобилей.

После принятия законопроекта, позволяющего французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах, там вспыхнули протесты, которые переросли в беспорядки, погромы и столкновения с полицией. После этого Париж объявил о вводе в регион войск.