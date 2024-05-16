Франция введет войска в Новую Каледонию

Премьер-министр Франции Атталь: Париж введет войска в Новую Каледонию

Французские власти привлекут военных для охраны морских портов и аэропортов Новой Каледонии. Об этом заявил премьер-министр Габриэль Атталь, пишет ТАСС.

Как уточнил политик, Франция введет войска на эту территорию. «Они будут задействованы для обеспечения безопасности портов и аэропортов Новой Каледонии», — подчеркнул он.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон созвал встречу высших министров Совета обороны и национальной безопасности для обсуждения растущего насилия на французской тихоокеанской территории Новая Каледония.

Протесты вспыхнули после того, как законодатели в Париже проголосовали за законопроект, позволяющий французским жителям, проживающим в Новой Каледонии в течение 10 лет, голосовать на провинциальных выборах.