Известную российскую певицу обманули при покупке загородного участка

Певицу Викторию Пьер-Мари обманули при покупке земли в Подмосковье

Известную российскую певицу Викторию Пьер-Мари обманули при проводке света и газа в ее загородном доме в Подмосковье. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Троюродная сестра певца Пьера Нарцисса приобрела земельный участок площадью 11 соток в садовом некоммерческом товариществе «Тихие зори» Ногинского района десять лет назад чуть более чем за два миллиона рублей. Артистка планировала жить на природе и записывать свое кулинарное шоу, контракт по проведению которого она подписала перед постройкой дома. Однако позже выяснилось, что бывшая владелица участка и глава СНТ Мария Грива по поддельным документам поставила электростолбы в поселке, после чего вышла из состава учредителей и членов садового товарищества, передала столбы «Россетям» и скрылась.

Через некоторое время Виктория Пьер-Мари узнала, что СНТ «Тихие зори» никогда не существовало, а территория, на которой находится ее дом, — природоохранная. «Весь поселок, включая мой участок, сдвинут на 20 метров на охранную зону лесных угодий лесного фонда. И, таким образом, коробку, которую я построила, я должна буду сносить», — рассказала певица.

В данный момент на участок провели электричество, а газоснабжение отсутствует до сих пор. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело, всех причастных ищут.

Ранее модель Елена Кулецкая сообщила, что стала жертвой мошенников при строительстве загородного дома в Подмосковье.

