Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:41, 20 мая 2024Экономика

Известную российскую певицу обманули при покупке загородного участка

Певицу Викторию Пьер-Мари обманули при покупке земли в Подмосковье
Виктория Пьер-Мари

Виктория Пьер-Мари . Фото: Anatoly Lomokhov / Globallookpress.com

Известную российскую певицу Викторию Пьер-Мари обманули при проводке света и газа в ее загородном доме в Подмосковье. Внимание на ситуацию обратил Telegram-канал Mash.

Троюродная сестра певца Пьера Нарцисса приобрела земельный участок площадью 11 соток в садовом некоммерческом товариществе «Тихие зори» Ногинского района десять лет назад чуть более чем за два миллиона рублей. Артистка планировала жить на природе и записывать свое кулинарное шоу, контракт по проведению которого она подписала перед постройкой дома. Однако позже выяснилось, что бывшая владелица участка и глава СНТ Мария Грива по поддельным документам поставила электростолбы в поселке, после чего вышла из состава учредителей и членов садового товарищества, передала столбы «Россетям» и скрылась.

Через некоторое время Виктория Пьер-Мари узнала, что СНТ «Тихие зори» никогда не существовало, а территория, на которой находится ее дом, — природоохранная. «Весь поселок, включая мой участок, сдвинут на 20 метров на охранную зону лесных угодий лесного фонда. И, таким образом, коробку, которую я построила, я должна буду сносить», — рассказала певица.

В данный момент на участок провели электричество, а газоснабжение отсутствует до сих пор. По факту мошенничества полиция возбудила уголовное дело, всех причастных ищут.

Ранее модель Елена Кулецкая сообщила, что стала жертвой мошенников при строительстве загородного дома в Подмосковье.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Путин уволил многолетнего заместителя Шойгу из Минобороны. Кто займет его место?

      Российским ученым удалось создать новый метод лечения артрита

      Пилот назвал три возможные причины крушения вертолета президента Ирана

      В Литве объяснили выдачу тяжелого оружия пограничникам опытом Украины

      Российский рецидивист получил 16 лет за жестокую расправу над экс-сожительницей

      Люся Чеботина станцевала в откровенном платье без бюстгальтера

      Разработан метод безопасного замораживания мозга

      В Минобороны Украины создали совет c иностранными дипломатами

      Плющенко рассказал о перенесенной сложнейшей операции

      Решение Сердючки петь на русском языке объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше