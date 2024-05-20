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12:52, 20 мая 2024Культура

Известный рок-музыкант рассказал об отношении Пугачевой к коллегам

Музыкант Скляр: Пугачева шла по головам ради славы

Фото: Павел Кашаев / Globallookpress.com

Известный рок-музыкант и основатель рок-группы «Ва-БанкЪ» Александр Скляр рассказал об отношении исполнительницы Аллы Пугачевой к коллегам. Своими наблюдениями он поделился в YouTube-шоу «Эмпатия Манучи».

Скляр заявил, что Пугачева «шла по головам» ради славы и расправлялась с артистами, которые претендовали на аналогичную популярность. «Титул "Примадонна", по ее мнению, мог принадлежать только ей. Она готова была за него просто не знаю, что сделать», — отметил музыкант.

По словам Скляра, Пугачева столько времени «купалась в народной любви», что в конце концов стала очень далека от своих слушателей. «Она — классический пример того, когда артист придумывает себе ситуацию своей значимости», — заключил артист.

Ранее певец и композитор Юрий Лоза назвал главную проблему покинувшей Россию Пугачевой и ее мужа Максима Галкина (внесен Минюстом в реестр иноагентов).

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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