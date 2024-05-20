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10:57, 20 мая 2024Экономика

Известный российский актер раскритиковал Париж

Актер Иван Колесников отметил, что в Париже много сумасшедших

Фото: Jerry Lai / Reuters

Известный российский актер Иван Колесников заявил, что в Париже много сумасшедших. Он раскритиковал эту и другие европейские столицы в интервью журналу «Москвич Mag».

Артист ответил на вопрос, чем Москва превосходит европейские мегаполисы. «Во-первых, это чистота. Во-вторых, количество сумасшедших на квадратный метр в Москве гораздо меньше, чем в том же Париже», — считает Колесников.

Кроме того, он отметил, что москвичи соблюдают «правила этикета» по отношению к городу, в котором живут, и с уважением относятся к нему. В заключение актер признался, что очень любит Москву, так как с ней связано «очень многое», и жить без нее не может.

Ранее в мае известный детский писатель Андрей Усачев рассказал, что считает Москву лучшим городом в мире.

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      Полина Кислицына
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