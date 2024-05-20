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02:23, 20 мая 2024Мир

Король Саудовской Аравии заболел пневмонией

У 88-летнего короля Саудовской Аравии выявили пневмонию

Фото: Bandar Algaloud / Saudi Royal Court / Reuters

Король Саудовской Аравии Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд заболел пневмонией. Об этом сообщает агентство SPA со ссылкой на королевскую канцелярию.

Уточняется, что 88-летний саудовский король прошел медицинское обследование, по результатам которого у него было выявлено воспаление легких.

«Врачи решили, что он должен пройти лечение антибиотиками для прекращения воспаления», — говорится в заявлении канцелярии.

Ранее стало известно, что Салман ибн Абдул-Азиз Аль Сауд проходил медобследование из-за жалоб на высокую температуру и боли в суставах.

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      Маргарита Пименова
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