Лазарев оценил внешность Леры Кудрявцевой фразой «пьет кровь молодых мужчин»

Певец Лазарев оценил внешность Леры Кудрявцевой фразой «ты все хорошеешь»

Российский певец Сергей Лазарев оценил внешность экс-возлюбленной, телеведущей Леры Кудрявцевой. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Лазарев и его коллега Николай Басков поздравили Кудрявцеву с днем рождения — 19 мая ей исполнилось 53 года. В ролике артисты заметили, что именинница отлично выглядит. «Она пьет кровь молодых мужчин. Нам уже тоже пора. Мы плохеем, а ты все хорошеешь», — пошутил Лазарев. «Привет от бывшего и от будущего», — добавил к его фразе Басков.

Телезвезда поблагодарила мужчин в ответном посте в соцсетях. «Обожаю! Люблю», — подчеркнула она.

В декабре 2023 года Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей внешности без макияжа. Кудрявцева призналась, что перестала читать новости, и отметила, что дома она скучная и страшная, когда на ее лице отсутствуют косметические средства.