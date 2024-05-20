Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
15:33, 20 мая 2024Ценности

Лазарев оценил внешность Леры Кудрявцевой фразой «пьет кровь молодых мужчин»

Певец Лазарев оценил внешность Леры Кудрявцевой фразой «ты все хорошеешь»

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский певец Сергей Лазарев оценил внешность экс-возлюбленной, телеведущей Леры Кудрявцевой. Соответствующим видео она поделилась на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Лазарев и его коллега Николай Басков поздравили Кудрявцеву с днем рождения — 19 мая ей исполнилось 53 года. В ролике артисты заметили, что именинница отлично выглядит. «Она пьет кровь молодых мужчин. Нам уже тоже пора. Мы плохеем, а ты все хорошеешь», — пошутил Лазарев. «Привет от бывшего и от будущего», — добавил к его фразе Басков.

Телезвезда поблагодарила мужчин в ответном посте в соцсетях. «Обожаю! Люблю», — подчеркнула она.

В декабре 2023 года Лера Кудрявцева раскрыла правду о своей внешности без макияжа. Кудрявцева призналась, что перестала читать новости, и отметила, что дома она скучная и страшная, когда на ее лице отсутствуют косметические средства.

Что думаешь? Оцени!
      Карина Черных
      Обсудить
      Последние новости

      МУС запросил ордер на арест Нетаньяху и министра обороны Израиля. Их подозревают в военных преступлениях

      Россиянин покрасил волосы в желто-голубой и попал под административный штраф

      В российском городе жилой дом ушел под воду

      У берегов российского региона запечатлели явление фата-моргана

      Россиянкам раскрыли способы скрыть живот с помощью одежды

      Россияне расхотели покупать жилье

      Начался суд над россиянами по обвинению в серии диверсий и поджоге Су-24

      На Украине решили отправлять повестки по почте

      Генерал ВСУ заявил о выходящей из-под контроля ситуации на Украине

      Террористы открыли огонь по направлявшимся на ужин туристам в Индии

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше