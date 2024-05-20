Лидер «Смысловых галлюцинаций» высказался об уехавших из России артистах

Музыкант Бобунец заявил, что уехавшие из России артисты «сорвались с цепи»

Лидер рок-группы «Смысловые галлюцинации» Сергей Бобунец высказался об уехавших из России артистах. Своим мнением он поделился на шоу «Откровенно с Татаркой», выпуск доступен на Rutube.

Бобунец заявил, что в стране должна появиться новая культура. «Люди, которые идут в бой, тоже вдохновляются песнями. Им нужно понимать, что такое хорошо, а что такое плохо», — пояснил он.

Музыкант отметил, что многие из покинувших страну звезд давно проживали за границей и в Россию приезжали только за деньгами. После начала специальной военной операции многие из них «сорвались с цепи», заявил артист. Он назвал рок-музыканта Андрея Макаревича (внесен Минюстом в реестр иностранных агентов) «старым брюзжащим стариком», а Аллу Пугачеву — человеком, «попавшим в дурную компанию».

Ранее российский стилист и шоумен Сергей Зверев также раскритиковал артистов, которые уехали из России.