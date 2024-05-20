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21:39, 20 мая 2024Россия

Склад с ГСМ загорелся после удара ВСУ в ЛНР

Глава ЛНР Пасечник: в Свердловске после удара ВСУ поврежден склад с ГСМ

Фото: Zamir Usmanov / Global Look Press

В Свердловске в Луганской народной республики (ЛНР) после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) с применением кассетных боеприпасов поврежден склад с горюче-смазочными материалами (ГСМ), сообщил в Telegram-канале глава республики Леонид Пасечник.

По его словам, украинские военные второй раз за сутки обстреляли территорию ЛНР. Пасечник отметил, что на месте работают все аварийные службы, устраняют последствия удара.

«Данные о пострадавших уточняются. Предпринимаются все меры, чтобы пожар не распространялся на соседние строения», — подчеркнул политик. К месту происшествия прибыл глава муниципалитета Андрей Сухачев.

В понедельник, 20 мая, ВСУ нанесли ракетный удар по Луганску. Атаке подвергся жилой квартал поселка Юбилейный.

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      Марина Совина
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